Защитник «Рубина» Илья Самошников, который получил травму в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги, против «Нижнего Новгорода», не примет участие в первом этапе подготовительного сбора национальной команды в Новогорске. Матч завершился победой «Нижнего Новгорода» со счетом 0:1.

Не исключено, что Самошников войдет в состав команды 7 октября, когда сборная России прилетит в Казань. Там пройдет матч отбора ЧМ-2022 со Словакией. Информацию предоставил РФС.

Старший врач сборной России Владимир Хайтин дал комментарии по сложившейся ситуации. «В матче с «Нижним Новгородом» Илья Самошников получил травму голеностопного сустава. Тренерским и медицинским штабами сборной совместно с врачами «Рубина» было приняло решение оставить футболиста в расположении клуба», – сказал Хайтин. Специалист добавил, что по прибытии в Казань будет проведен дополнительный осмотр игрока.

Илья Самошников вышел на поле в десяти играх. 23-летний защитник забил один гол с начала сезона.