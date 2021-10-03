Объявлены стартовые составы «Зенита» и «Сочи» на сегодняшний матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

У хозяев с первых минут на поле появятся Артем Дзюба и Сердар Азмун. При этом даже в запасе отсутствует полузащитник Клаудино.

Полный состав «Зенита»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.

«Сочи» на поле выведет капитан – Сослан Джанаев. Состав гостей: Джанаев, Заика, Юрганов, Родриго, Прохин, Терехов, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, Воробьев, Кессьерра.

«Зенит» лидирует в таблице Российской Премьер-Лиги с 23-мя очками, «Сочи» идет на шестом месте. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московском времени.