Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус. Он не сможет помочь своей команде в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо».

Пресс-служба «Магнитки» в твиттере сообщила, что сейчас главный тренер клуба находится на самоизоляции. Он дополнительно сдал второй тест, чтобы исключить ложноположительный результат. Воробьева временно заменит Марк Френч.

Сегодня, 3 октября, в Москве пройдет матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» примет «Металлург». Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Бело-голубые набрали 22 очка за 12 игр и стали лидером в таблице Западной конференции.

«Металлург» лидирует на Востоке. В активе команды также 22 очка.