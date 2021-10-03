Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова рассказала, почему теперь будет выступать за Польшу.

«В России такая конкуренция, что некоторые заканчивают карьеру в 16-18 лет. Со мной должно было случиться то же самое», – заявила Куракова. Спортсменке пообещали, что она не сможет больше участвовать в крупных соревнованиях. Девушка решила не сдаваться и написала председателю Польской ассоциации фигурного катания Мареку Калишеку. С ним Екатерина познакомилась на соревнованиях. Чиновник уладил все формальности, и теперь фигуристка будет выступать за Польшу.

Российская сторона пыталась заблокировать переход. Как говорит Куракова, боялись, что она сможет составить конкуренцию спортсменкам национальной сборной.

Екатерина благодарна Польше за возможность выступить на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, Куракова является трехкратной чемпионкой Польши и занимает 10-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.