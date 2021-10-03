«ПСЖ» потерял первые очки в чемпионате Франции сезона-2021/22. В матче девятого тура парижане уступили «Ренну» со счётом 0:2. Оба мяча были забиты с интервалом в минуту, но в разных таймах. Гаэтан Лаборде открыл счёт на 45-й, а Флавьен Тэт забил второй мяч на 46-й минуте.

Благодаря этому голу Лаборде вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров Лиги 1.

На 68-й минуте Килиан Мбаппе поразил ворота «Ренна», но гол не был засчитан из-за офсайда.

Это первое поражение «ПСЖ» в сезоне и первое поражение после перехода в клуб Лионеля Месси. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

«ПСЖ» с 24 очками сохранил лидерство в таблице Лиги 1, «Ренн» с 12 баллами поднялся на седьмое место.