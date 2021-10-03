В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» стартовал матч десятого тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Сочи». Команды вышли на поле в следующих составах:

«Зенит»: Крицюк, Сутормин, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Малком, Барриос, Вендел, Кузяев, Азмун, Дзюба.

«Сочи»: Джанаев, Прохин, Родриго, Юрганов, Заика, Цаллагов, Нобоа, Терехов, Бурмистров, Кассьера, Воробьев.

«Зенит» ещё не потерпел в нынешнем сезоне ни одного поражения и с 23 очками идёт на первом месте в таблице. На счету «Сочи» 5 побед и 4 поражение при нуле ничьих и шестая строчка. Судит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым.