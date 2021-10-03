«Урал» обыграл «Уфу» в матче десятого тура чемпионата России по футболу — 1:0. Единственный мяч провёл Эрик Бикфалви на 34-й минуте встречи.

Это первая победа «Урала» в нынешнем сезоне. Екатеринбуржцы смогли покинуть последнее место в турнирной таблице, поднявшись сразу на 12-е место. Примечательно, что в десяти играх они забили всего лишь пять мячей — это абсолютно худший показатель в РПЛ.

«Уфа» занимает 14-ю строчку в таблице.

На последнее место опустился «Ростов», который ещё не провёл свою игру десятого утра. На счету ростовчан шесть очков в девяти матчах. Напомним, что начали они сезон под руководством наставниа сборной России Валерия Карпина, но после двух поражений в первых двух турах специалист отказался от совмещения постов.