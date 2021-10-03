Сборная России стала победителем юниорского Кубка Дэвиса. В 1/4 финала турнира российская команда победила сборную Канады, в полуфинале — Аргентину, а в финале- Францию.

В составе сборной России выступали Ярослав Дёмин, Максим Жуков, Даниил Панарин. Капитаном команды выступил Иван Приданкин.

Россия уже выигрывала юниорский Кубок Дэвиса в 2016 году, а в 1990-м соревнования выиграла сборная СССР, в составе которой выступали Евгений Кафельников, Андрей Медведев Дмитрий Томашевич.

Турнир ежегодно проводится с 1985 года. В этом году соревнования принимала Турция. В 2020-м проведение турнира было отменено из-за пандемии коронавируса.