Полузащитник «Монако» Александр Головин забил в ворота «Бордо» в матче девятого тура чемпионата Франции по футболу. Росскийский хавбек в начале второго тайма перебросил мяч через голкипера соперников Бенуа Костиля, сделав счёт 2:0. Ассистировал ему Виссам Бен Йеддер.

Счёт в первом тайме открыл Орельен Тшуамени на 35-й минуте.

Для Головина это второй мяч в сезоне, ранее он отличился в игре с «Ниццей» 19 сентября.

В игре «Монако» — «Бордо» идёт второй тайм, в случае победы монегаски могут подняться на пятое место в таблице Лиги 1.

Напомним, что Головин был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии и Словении.