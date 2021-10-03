Защитник «Урала» Арсен Адамов вызван в сборную России для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира-2022. Футболист призван заменить травмированного Илью Самошникова из «Рубина». Накануне футболист казанцев получил повреждение голеностопа в игре с «Нижним Новгородом» (0:1).

«Мы следили за этим молодым игроком, а сейчас появилась возможность поближе познакомиться с ним», — приводит официальный сайт РФС слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.

В обновлённом списке сборной на октябрьские матчи отсутствуют Самошников, а также травмированный Алексей Ионов из «Ростова». Хавбек «Химок» Денис Глушаков, который тоже получил повреждение, пока остаётся в числе вызванных.

В октябре Россия сыграет против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).