«Зенит» открыл счёт в матче 10-го тура чемпионата России по футболу против «Сочи». На последней минуте первого тайма отличился Артём Дзюба с передачи Малкома. Дзюба забивает в третьей игре РПЛ подряд. Сперва он оформил дубль в ворота «Рубина» (3:1), прервав безголевую серию из девяти игр во всех турнирах, а затем поразил ворота «Крыльев Советов» (2:1).

«Зенит»: Крицюк, Сутормин, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Малком, Барриос, Вендел, Кузяев, Азмун, Дзюба.

«Сочи»: Джанаев, Прохин, Родриго, Юрганов, Заика, Цаллагов, Нобоа, Терехов, Бурмистров, Кассьера, Воробьев.

Отметим, что с 42-й минуты «Зенит» играет в меньшинстве: прямую красную карточку получил Сердар Азмун.

«Зенит» ещё не потерпел в нынешнем сезоне ни одного поражения и с 23 очками идёт на первом месте в таблице. На счету «Сочи» 5 побед и 4 поражение при нуле ничьих и шестая строчка. Судит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым.