Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вплотную подобрался к рекорду чемпионатов России по футболу по забитым мячам. Форвард открыл счёт в игре 10-го тура РПЛ против «Сочи». Для него этот мяч стал четвёртым в последних трёх играх чемпионата, а также 142-м во всех сезонах.

По данному показателю Дзюба занимает второе место в истории чемпионатов России, всего на 1 гол отставая от Олега Веретенникова. Атакующий полузащитник выступал в чемпионате России за «Ротор» и «Сокол» в девяностые — начале двухтысячных. На счету многолетнего капитана «Ротора» 143 мяча, таким образом, Дзюбе до рекорда осталось забить всего один мяч.

Из 142 голов 26 Дзюба провёл за «Спартак», 14 — за «Томь», 18 — за «Ростов», 6 — за тульский «Арсенал» и 78 — за «Зенит».

При этом по забитым голам во всех официальных матчах на взрослом уровне Дзюба обошёл Веретенникова. На счету последнего 207 точных ударов в чемпионате, Кубке России, еврокубках и иностранных клубах. Гол Дзюбы стал 208-м. Абсолютный лидер в российской истории — Александр Кержаков (233 гола).

Вслед за Веретенниковым (143), Дзюбой (142) и Кержаковым (139) по забитым голам в РПЛ идут Дмитрий Кириченко (130), Дмитрий Лоськов (120), Роман Павлюченко (103), Сергей Семак (102), Андрей Тихонов, Игорь Семшов (по 98), Фёдор Смолов и Валерий Есипов (по 88).

Карьеру из них, помимо Дзюбы, продолжают только Смолов и Павлюченко. Первый выступает за «Локомотив», второй в возрасте 39 лет выступает за клуб второго дивизиона «Знамя».