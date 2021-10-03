Завершился первый период матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Нефтехимиком». Игра проходит в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце.

В составе нижнекамцев два игрока получили двухминутные удаления: Егор Попов на 11-й минуте и Максим Березин на 18-й. Однако армейский клуб не смог реализовать оба большинства.

Армейцы вышли на лёд в следующем составе: Юханссон (Аскаров); Кирсанов — Ожиганов, Бурдасов — Вей — Марченко; Фальковский — Робинсон, Цицюра — Кемппайнен — Хуснутдинов; Дыбленко — Паутов, Кетов — Хендемарк — Моисеев; Пыленков, Галимов — Воробьёв — Кузьменко, Мичков.

СКА после 12 матчей с 17 очками занимает третье место в Западной конференции, на 5 очков отставая от «Йокерита» и московского «Динамо». «Нефтехимик» идёт седьмым на «Востоке» с 11 очками.