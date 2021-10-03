«Монако» разгромил «Бордо» в матче девятого тура чемпионата Франции по футболу — 3:0. Счёт на 35-й минуте открыл Орельен Тшуамени. Голевой пас ему отдал российский хавбек Александр Головин.

В самом начале второго тайма на 48-й минуте Головин забил уже сам с передачи Виссама Бен Йеддера. Для россиянина этот мяч стал вторым в нынешнем сезоне в Лиге 1.

На 57-й минуте Головин был заменён на Софьяна Диопа. Через 7 минут Виссам Бен Йеддер реализовал 11-метровый удар, установив окончательный счёт встречи.

Команды играли в следующих составах:

«Монако»: Нубель, Агилар, Дисаси (Бадиашиле, 74), Марипан, Якобс, Тшуамени (Фофана, 83), Матацо, Головин (Диоп, 57), Фолланд, Мартинш (Диатта, 73), Бен Йеддер (Боаду, 74).

«Бордо»: Костиль, Кватенг, Мексер, Грегерсен, Пембеле (Мара, 68), Отавио (Дилросун, 55), Франсержио (З

аркан, 69), Мангаш (Менса, 69), Калу (Элис, 55), Адли, Хван Ви.

«Монако» набрал 14 очков и поднялся в таблице на пятое место. «Бордо» идёт 16-м с 7 очками.