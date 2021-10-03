«Сочи» вышел вперёд в матче десятого тура чемпионата России по футболу против «Зенита». Счёт в матче открыли петербуржцы: Артём Дзюба на 45-й минуте замкнул головой передачу Малкома.

На 67-й минуте Матео Кассьера сравнял счёт, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера петербуржцев Станислава Крицюка.

Через четыре минуты защитник Сергей Терехов с передачи экс-зенитовца Артура Юсупова вывел южан вперёд. Напомним, что Терехов впервые в карьере был вызван в сборную России и может принять участие в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

«Зенит» с 42-й минуты играет в меньшинстве: с поля был удалён Сердар Азмун.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

«Зенит»: Крицюк, Сутормин, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Малком, Барриос, Вендел, Кузяев, Азмун, Дзюба.

«Сочи»: Джанаев, Прохин (Юсупов, 62), Родриго, Юрганов, Заика (Жоаозиньо, 66), Цаллагов, Нобоа, Терехов, Бурмистров (Маргасов, 62), Кассьера, Воробьев (И. Попов, 62).

Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».