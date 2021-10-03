«Зенит» впервые проиграл в чемпионате России сезона-2021/22. В домашней игре десятого тура РПЛ сине-бело-голубые уступили на своём поле «Сочи» — 1:2.

Счёт на 45-й минуте открыл Артём Дзюба, головой замкнувший навес Малкома. На счету форварда четыре мяча в трёх последних играх РПЛ. До этого он не мог забить девять матчей подряд во всех турнирах.

Для Дзюбы этот гол стал 142-м в чемпионатах России. По этому показателю он на один мяч отстаёт от рекордсмена Олега Веретенникова.

С 42-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве после удаления Сердара Азмуна.

На 67-й минуте сочинец Матео Кассьера сравнял счёт, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера петербуржцев Станислава Крицюка.

Через четыре минуты защитник Сергей Терехов с передачи экс-зенитовца Артура Юсупова вывел южан вперёд. Напомним, что Терехов впервые в карьере был вызван в сборную России и может принять участие в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

Полностью составы команд выглядели следующим образом:

«Зенит»: Крицюк, Сутормин (Круговой, 79), Чистяков, Ракицкий, Сантос, Малком (Ерохин, 75), Барриос (Кравцов, 79), Вендел (Кузнецов, 90+1), Кузяев (Мостовой, 74), Азмун, Дзюба.

«Сочи»: Джанаев, Прохин (Юсупов, 62), Родриго, Юрганов, Заика (Жоаозиньо, 66), Цаллагов, Нобоа, Терехов, Бурмистров (Маргасов, 62), Кассьера, Воробьев (И. Попов, 62).

Поражение стало для «Зенита» первым в сезоне. Он сохранил лидерство в таблице с 23 очками. На 4 балла от петербуржцев отстаёт «Динамо». «Сочи» поднялся на чистое третье место в таблице, набрав 18 очков.