Завершился второй период матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Нефтехимиком». Счёт после 40 сыгранных минут — 1:0 в пользу армейского клуба. Единственную шайбу в составе подопечных Валерия Брагина провёл Кирилл Марченко, реализовавший буллит на отметке 17:34.

В первом периоде «Нефтехимик» дважды оставался в меньшинстве после удалений Егора Попова и Максима Березина. Во втором периоде удаления получал только СКА. Двухминутные штрафы выписывались Юрию Паутову, Евгению Кетову и Мэту Робинсону.

Армейцы вышли на лёд в следующем составе: Юханссон (Аскаров); Кирсанов — Ожиганов, Бурдасов — Вей — Марченко; Фальковский — Робинсон, Цицюра — Кемппайнен — Хуснутдинов; Дыбленко — Паутов, Кетов — Хендемарк — Моисеев; Пыленков, Галимов — Воробьёв — Кузьменко, Мичков.

СКА после 12 матчей с 17 очками занимает третье место в Западной конференции, на 5 очков отставая от «Йокерита» и московского «Динамо». «Нефтехимик» идёт седьмым на «Востоке» с 11 очками.