Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал ситуацию с судейством матча десятого тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Краснодаром» (0:0). В добавленное ко второму тайму время арбитр встречи Владимир Москалёв не назначил пенальти в ворота ЦСКА после попадания мяча в руку Игорю Дивееву. Видеоассистент рефери Василий Казарцев после просмотра повтора принял решение, что 11-метрового удара не было.

«Записи все отсмотрели, — цитирует «РБ-Спорт» Хачатурянца. — Но до решения экспертно-судейской комиссии комментировать ничего не будем».

По его словам, заседание ЭСК состоится во вторник или среду после завершения тура.

Отметим, что Василий Казарцев был отстранён от работы ВАР в сегодняшней встрече «Ахмат» — «Спартак». Вместо него функции будет выполнять Сергей Карасёв.