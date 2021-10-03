Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко анонсировал проведение ледового шоу в Санкт-Петербурге. Состоится оно 20 ноября.

В шоу «Союз чемпионов» примут участие олимпийские чемпионы Сочи-2014 Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, дуэты Татьяна Волосожар/Максим Траньков и Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв, а также двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, фигуристки Вероника Жилина, Софья Муравьёва, Анастасия Зинина и фигурист Кирилл Сарновский.

«В родном Питере из-за пандемии не выступал уже 2 года! Надеюсь, ограничения будут сняты, и мы проведём моё предъюбилейное спортивное грандиозное шоу «Союз чемпионов» при полной посадке и при традиционном аншлаге! — написал Плющенко в Инстаграме. — Жду вас! Давно не виделись и не плавили лёд!»

Ведущими шоу станут жена Плющенко продюсер Яна Рудковская и Максим Траньков.