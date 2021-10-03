СКА обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2:0.

Счёт на 38-й минуте открыл Кирилл Марченко, реализовавший буллит. За 17 секунд до конца встречи Данила Моисеев поразил пустые ворота и установил окончательный счёт встречи.

СКА играл в следующем составе: Юханссон; Кирсанов — Ожиганов, Бурдасов — Вей — Марченко; Фальковский — Робинсон, Цицюра — Кемппайнен — Хуснутдинов; Дыбленко — Паутов, Кетов — Хендемарк — Моисеев; Пыленков, Галимов — Воробьёв — Кузьменко, Мичков.

СКА после 13 матчей занимает третье место в Западной конференции с 19 очками. На 3 очка больше у московского «Динамо» и «Йокерита».

«Нефтехимик» идёт на седьмом месте в таблице Восточной конференции с 11 очками после 13 игр.

В следующем туре СКА сыграет дома с «Локомотивом». Игра пройдёт 5 октября в Санкт-Петербурге.