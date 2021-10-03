«Эспаньол» обыграл «Реал» в матче восьмого тура чемпионата Испании — 2:1. Счёт открыл Рауль де Томас на 17-й минуте. На 60-й Алейш Видаль увеличил преимущество команды из Барселоны. «Реал» ответил голом Карима Бензема на 71-й.
Команды играли в следующих составах:
«Эспаньол»: Диего Лопес — Жил (Вила, 81), Серхи Гомес, Кабрера, Педроса, Баре, Видаль (Меламед, 64), Мелендо (Морланес, 58), Дардер (Давид Лопес, 82), Эмбарба (У Лэй, 65), Де Томас.
«Реал»: Куртуа, Васкес, Милитао, Начо, Алаба, Модрич (Йович, 62), Камавинга (Родриго, 46), Кроос (Каземиро, 62), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор.
«Реал» потерпел первое поражение в сезоне. На счету команды Карло Анчелотти осталось 17 очков в таблице. Столько же на счету «Атлетико». На 1 очко отстаёт «Реал Сосьедад», проведший на 1 матч меньше, на 3 очка меньше у «Севильи», которая провела меньше на две игры.
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