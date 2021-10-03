Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Сочи» (1:2) в матче десятого тура чемпионата России по футболу прокомментировал эпизод с первым пропущенным мячом. Голкипер петербуржцев Станислав Крицюк ошибся на выходе, столкнулся со своим защитником, и Матео Касьерра поразил ворота соперника.

«Если вратарь играет на выходе и кричит «Я», то защитник должен уступать, естественно. Не уступил Чистяков, значит не услышал, — цитирует «Спорт-Экспресс» Семака. — По игре на выходе Стас пытается помогать команде. Не всегда получается безупречно, но в этом эпизоде надо понять».

«Зенит» впервые в истории уступил «Сочи» и потерпел первое поражение в чемпионате России-2021/22.