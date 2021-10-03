«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче седьмого тура чемпионата Англии — 2:2. Все четыре мяча были забиты во втором тайме.

Форвард «красных» Садио Мане открыл счёт на 59-й минуте. Фил Фоден забил ответный мяч через 10 минут. Мохамед Салах снова вывел «Ливерпуль» вперёд на 76-й минуте. «Ман Сити» отыгрался через 5 минут — отличился Кевин Де Брёйне.

Команды играли в следующих составах:

«Ливерпуль»: Алиссон, Милнер (Дж. Гомес, 78), Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, К. Джонс, Салах, Жота (Фирмино, 68), Мане.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Бернардо Силва, Родри, Де Брёйне, Габриэл Жезус, Грилиш (Стерлинг, 66), Фоден.

«Ливерпуль» и «Ман Сити» занимают второе и третье место в таблице с 15 и 14 очками соответственно. Лидирует с 16 очками «Челси». Помимо «Сити», по 14 очков у «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и «Брайтона».