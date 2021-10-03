«Шальке» одержал разгромную победу над «Ингольштадтом» в матче девятого тура второй немецкой бундеслиги — 3:0. Голами отметились Мариус Бюльтер (22-я минута), Мехмет Айдын (65) и Симон Теродде (77).

На 84-й минуте на замену в составе гельзенкирхенского клуба вышел Ярослав Михайлов. 18-летний полузащитник принял участие в матче впервые с 21 августа.

Михайлов — воспитанник «Зенита». Этим летом он перешёл в немецкую команду на правах аренды. На данный момент на счету Михайлова четыре матча и один голевой пас во второй бундеслиге и один гол в одной встрече Кубка Германии.

«Шальке» в таблице бундеслиги 2 идёт на четвёртом месте с 16 очками, в трёх очках от лидирующего «Санкт-Паули».