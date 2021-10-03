Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев рассказал подробности травмы 25-летнего футболиста. Сегодня, 3 октября, Головин забил гол и отдал результативную передачу в матче девятого тура чемпионата Франции против «Бордо» (3:0). Из-за травмы хавбек был заменён на 57-й минуте встречи и рискует пропустить октябрьские игры сборной России.

«У него снова повторилась травма паха, такая же травма, что была в конце лета, — цитирует «Спорт-Экспресс» Клюева. — Пока МРТ не сделали, сроки восстановления неизвестны. Саша должен был поехать в сборную завтра, но он не поедет в ближайшее два дня туда точно».

В октябре сборная России проведёт матчи против Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).