Расписание 10 тура РПЛ. Инфографика Неваспорт

Встречи 10-го тура Российской Премьер-Лиги состоятся 2 и 3 октября. Это последние игры клубов перед перерывом на отборочные матчи сборных к ЧМ-2022. Расписание тура здесь. Фото: Расписание 10-го тура РПЛ. Инфографика Неваспорт Центральный матч уик-энда пройдет в субботу. 2 октября в 19:00 ЦСКА сыграет с "Краснодаром". Армейцев тренирует Алексей Березуцкий, а его брат – Василий, работает в тренерском штабе "быков". В 14:00 состоится встреча между "Рубином" и "Нижним Новгородом". Казанцы не выигрывают уже четыре матча подряд, а команда Кержакова проиграла последнюю встречу ЦСКА со счетом 2:0. "Динамо" примет "Крылья Советов" в 16:00 по мск, а тульский "Арсенал" встретится в "Химками" в 19:00. Первый матч в воскресенье, 3 октября, состоится в 14:00. "Уфа" примет "Урал". В 16:30 сыграют "Зенит" примет "Сочи", а в 19:00 "Локомотив" сыграет с "Ростовом". Завершит тур матч "Ахмата" и "Спартака".