«Ростов» одержал волевую победу в матче десятого тура чемпионата России по футболу против «Локомотива» — 2:1. Счёт открыли железнодорожники уже на девятой минуте — отличился Константин Марадишвили с передачи Джирано Керка. На 31-й минуте Керк поразил собственные ворота, сделав счёт 1:1.
Победный мяч провёл экс-форвард «Зенита» Дмитрий Полоз на 89-й минуте.
Место в воротах «Локомотива» занимал 17-летний Даниил Худяков из-за дисквалификации Гильерме.
Команды играли в следующих составах:
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов (Ненахов, 46), Баринов, Пабло, Тикнизян, Марадишвили (Лисакович, 78), Куликов, Бека Бека, Анджорин (Смолов, 46), Керк, Камано (Жемалетдинов, 68).
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин (Поярков, 71), Глебов, Полоз, Сухомлинов (Байрамян, 67), Гигович, Алмквист, Комличенко.
«Локомотив» упустил шанс сократить отставание от «Зенита» и выйти на второе место в таблице РПЛ. «Ростов» поднялся с последней строчки, набрав 9 очков. Команда, которой руководит исполняющий обязанности главного тренера Заурбек Тедеев, занимает 13-е место.
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