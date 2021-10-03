«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче десятого тура чемпионата России по футболу — 1:0. Единственный мяч провёл Александр Соболев на 41-й минуте. Форвард вышел на поле в специальном защитном шлеме из-за травмы головы. Этот гол стал для участника Евро-2020 первым в сезоне, который он забил с игры. Ранее Соболеву удалось отличиться только один раз с пенальти в матче с «Крыльями Советов».

На 68-й минуте «Спартак» получил право на пенальти, но Зелимхан Бакаев его не реализовал.

Команды играли в следующих составах:

«Ахмат»: Гудиев, Уциев (Нижич, 65), Семенов, Лысцов, Быстров, Тимофеев, Коновалов (Иналкаев, 84), Полярус (Карапузов, 66), Уткин (Себай, 65), Харин, Конате.

«Спартак»: Максименко, Кауфриз, Жиго, Джикия, Мозес, Литвинов (Денисов, 90+5), Умяров, Айртон, Бакаев (Игнатов, 87), Промес (Ломовицкий, 77), Соболев.

«Спартак» поднялся на седьмое место в таблице с 16 очками, всего на 3 балла отставая от идущего вторым «Динамо». «Ахмат» занимает 11-е место с 12 баллами.