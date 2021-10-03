2 и 3 октября состоялись восемь матчей десятого тура чемпионата России по футболу. Он стал последним перед паузой на октябрьские матчи сборных. Тур прошёл под знаком сенсаций, выездных побед и голевых засух. Вот уже во втором туре подряд ни в одной игре не забивается больше трёх мячей. Сразу два матча завершились со счётом 0:0, а ещё четыре – 0:1. Всего в туре было забито 10 голов – 1,25 за матч. Хозяева не смогли выиграть ни разу, гости одержали шесть побед. Nevasport рассказывает о самых интересных событиях 10-го тура Российской премьер-лиги.

Матч и дуэль тура. Алексей Березуцкий vs. Василий Березуцкий. ЦСКА – «Краснодар» — 0:0

Одно из самых интригующих противостояний тура произошло в Москве. И дело даже не в общей силе команд. «Краснодар» приехал на игру под руководством Виктора Гончаренко, который был уволен из ЦСКА в марте этого года. Увы, на скамейке он находиться не мог из-за дисквалификации. Но гораздо любопытнее стало противостояние братьев Березуцких. Волею судеб пути близнецов впервые за двадцать лет разошлись в разные стороны: Василий вошёл в штаб Гончаренко, а Алексей был назначен главным в ЦСКА.

Увы, искромётной игры мы не увидели, а закончился матч скандалом. На последних минутах мяч в течение одного эпизода дважды попал в руку Игоря Дивеева. Но арбитр Владимир Москалёв ни разу не указал на точку. Принять решение ему помог видеоассистент Василий Казарцев. Резонанс от судейской ошибки был столь серьёзным, что Казарцев был снят с игры «Ахмат» — «Спартак» — заменил его Сергей Карасёв.

Сенсации тура.

«Рубин» — «Нижний Новгород» — 0:1 (Калинский)

«Динамо» — «Крылья Советов» — 0:1 (Ежов)

«Зенит» — «Сочи» — 1:2 (Дзюба – Кассьера, Терехов)

«Локомотив» — «Ростов» — 1:2 (Марадишвили – Керк-автогол, Полоз)

Тур прошёл под знаком выездных сенсаций. Сперва «Нижний Новгород» выиграл у «Рубина». Подопечные Александра Кержакова демонстрируют стабильное умение отбирать очки на выезде. В гостях новичок РПЛ не потерпел ни одного поражения и выиграл у таких грозных соперников, как «Спартак», «Динамо» и «Рубин». При этом дома нижегородцы выиграли только один матч.

Вслед за победой одного новичка РПЛ последовала вторая: «Крылья Советов» отобрали три очка у «Динамо», подарив шанс «Зениту» ещё сильнее оторваться от конкурентов.

Но «Зенит» не смог воспользоваться самарским подарком. Фанаты давно называют «Сочи» фарм-клубом петербуржцев и в очных встречах всегда отдают «Зениту» три очка заранее. Но в этот раз ситуация сложилась иначе. Артём Дзюба открыл счёт в концовке тайма, но во втором Матео Кассьера и новичок сборной России Сергей Терехов принесли «барсам» три очка.

А завершал парад неожиданностей матч на «РЖД Арене». «Локомотив» имел шанс выйти на чистое второе место в таблице. Для этого ему необходимо было побеждать разобранный «Ростов». Дончане перед началом игры опустились на последнее место в таблице, хотя в этом сезоне ими успели поруководить такие маститые тренеры, как Валерий Карпин и Юрий Сёмин. Однако встреча с «Локо» под руководством Заурбека Тедеева сложилась для них успешно. «Ростов» наконец-то победил, забив решающий гол на 89-й минуте, и покинул зону прямого вылета.

Неудачники тура. «Арсенал» — «Химки» — 0:0

«Химки» в прошлом сезоне неплохо пошумели, заняв на удивление высокое место в таблице. Однако нынешний складывается для подмосковной команды пока из рук вон плохо. «Химки» одержали всего одну победу и после 10-го тура опустились на последнее место. «Арсенал» еще с прошлого сезона барахтается в районе зоны вылета. После невыразительной игры в Туле «пушкари» идут на 14-й строчке в таблице. Кажется, круг из основных претендентов на вылет уже обрисовался.

Герой тура. Александр Соболев. «Ахмат» — «Спартак» — 0:1 (Соболев)

«Спартак» начинает постепенно выбираться из игровой ямы, а вместе с ним – и недавний игрок сборной России Александр Соболев. Форвард в победной игре с «Наполи» в Лиге Европы отдал голевой пас, а во встрече с «Ахматом» забил уже сам. При этом игру форвард провёл в защитном шлеме после травмы головы. «Спартак» выиграл матч в традиционно негостеприимном Грозном и немного поправил своё положение.

Гол тура. Эрик Бикфалви. «Уфа» — «Урал» — 0:1 (Бикфалви)

А виртуальный приз за лучший гол тура на этот раз едет в Екатеринбург. Эрик Бикфалви в середине первого тайма в касание дальним ударом поразил ворота «Уфы». Этот мяч оказался не только красивым, но и невероятно важным. «Урал» одержал вторую победу в сезоне подряд и покинул не только последнее место в таблице, но и зону вылета.