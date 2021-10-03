«Фиорентина» проиграла «Наполи» в домашнем матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу. Счёт на 28-й минуте открыли «фиалки» — отличился Лукас Мартинес. На 39-й минуте форвард неаполитанцев Лоренцо Инсинье не реализовал пенальти, но Ирвинг Лосано успел на добивание.

На 50-й минуте Амир Рахмани забил победный мяч «Наполи».

На 78-й минуте в составе «Фиорентины» появился российский нападающий Александр Кокорин, заменивший Джакомо Бонавентуру. Форвард за 13 минут не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин провёл в общей сложности 30 минут на поле и пока что успел только получить жёлтую карточку.

«Наполи», которым руководит экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, реабилитировался после неожиданного домашнего поражения в Лиге Европы от «Спартака» (2:3). На счету клуба из Неаполя семь побед в семи играх серии A и уверенное первое место в таблице. «Фиорентина» идёт пятой с 12 очками.