На официальном сайте Российского футбольного союза появилась информация по поводу ситуации с полузащитником «Монако» Александром Головиным. Хавбек был вызван в национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. В сегодняшнем матче 9-го тура чемпионата Франции против «Бордо» (3:0) 25-летний футболист получил травму и был заменён на 57-й минуте.

«Полузащитник «Монако» Александр Головин в понедельник, 4 октября, пройдёт обследование в клубе, — говорится в заявлении РФС. — По итогам МРТ-исследования будет принято решение, сможет ли 25-летний футболист принять участие в октябрьских матчах отборочного цикла ЧМ-2022″.

В октябре сборная России сыграет со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор).