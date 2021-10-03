Стали известны подробности повреждения полузащитника «Химок» Дениса Глушакова. Как сообщает Sport24, клубное обследование выявило у него микроповреждение задней поверхности бедра.

Врачи «Химок» прогнозируют, что 34-летний полузащитник восстановится к следующему туру РПЛ.

Глушаков был вызван в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словакии (Казань, 8 октября) и Словении (Марибор, 11 октября). Для него это первое попадание в сборную с марта 2018 года. Решение об участии Глушакова в этих играх примет медицинский штаб национальной команды.

В чемпионате России «Химки» занимают последнее место после 10 туров. Однако сам Глушаков проводит сезон удачно: на его счету шесть голов в десяти играх и второе место в гонке бомбардиров после Гамида Агаларова из «Уфы» (8 голов).