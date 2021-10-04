Буквально позавчера Nevasport выпустил материал о многочисленных потерях в сборной России перед октябрьскими матчами. Ещё до оглашения расширенного состава о завершении международной карьеры объявил Марио Фернандес, а Денис Черышев и Роман Зобнин получили повреждения. На следующий день после объявления расширенной заявки сборная лишилась Артёма Дзюбы, который мотивировал отказ от вызова «плохой формой». Затем из расширенного списка выпал Вячеслав Караваев, который до сих пор не восстановился после сентябрьских игр. Наконец «кресты» порвал Станислав Магкеев, который травмируется уже второй раз после попадания в сборную.

В десятом туре РПЛ посыпались новые травмы. Первым «отвалился» Илья Самошников, вместо которого в сборную пришлось вызывать 21-летнего Арсена Адамова из «Урала».

Но на этом кошмар не закончился. Nevasport рассказывает о новых травмах игроков сборной России перед матчами отборочного турнира ЧМ-2022.

Алексей Ионов (правый полузащитник, 32 года)

Хавбек «Краснодара» стал одним из главных ветеранов сборной России после Евро-2020. Знакомый Карпину по «Ростову» Ионов вышел в двух сентябрьских матчах и в целом смотрелся на уровне, несмотря на солидный возраст. Однако находясь в расположении клуба, он получил повреждение на тренировке и не сыграл во вчерашнем матче с ЦСКА (0:0).

Александр Головин (атакующий полузащитник, 25 лет)

На фоне этой «пандемии» травм можно было бы предположить, что это бестолковые врачи и физиотерапевты российских клубов не могут нормально готовить игроков. Но сегодня к списку травмированных добавилась и главная российская звезда – хавбек «Монако» Александр Головин. Хавбек провёл великолепный матч с «Бордо» (3:0), забил гол и отдал результативный пас, но на 57-й минуте был заменён. Причиной стала очередная травма. В сборной пока не дают однозначного ответа по поводу состояния Головина. В пресс-релизе команды говорится, что окончательное решение будет принято по итогам клубного медобследования в понедельник. Но по словам агента хавбека, ждать его в октябре на поле не стоит.

Денис Глушаков (центральный полузащитник, 34 года)

Если кому-то и может быть так же обидно, как дважды сломавшемуся Магкееву, так это Денису Глушакову. Хавбек не вызывался в сборную аж с марта 2018 года, и казалось, его уже не стоит ждать в футболке главной команды страны. Но этот сезон ветеран проводит ударными темпами, несмотря на общий провал его команды. «Химки» идут на последнем месте в таблице РПЛ, а Глушаков – на втором месте в гонке бомбардиров. Однако во вчерашней встрече с «Арсеналом» (0:0) он получил микроповреждение задней поверхности бедра. Хорошая новость здесь – «микроповреждение», плохая – «задней поверхности бедра».

Окончательное решение по Глушакову ещё не принято, но, вероятно, тренерский штаб не будет рисковать здоровьем хавбека. Благо в центре всё ещё есть кому сыграть. Хотя уже ни в чём нельзя быть уверенным.

Гильерме (вратарь, 35 лет)

Напоследок – о самой неоднозначной ситуации со здоровьем. О травме Гильерме официальных подробностей пока не было, однако пару дней назад в СМИ появилась информация, что голкипер играет с повреждением ахилла и рискует в любой момент его порвать.

И если предыдущие потери критичными назвать нельзя – даже Головина есть кем заменить, то вот травма Гильерме может иметь катастрофические последствия для сборной. Тренерский штаб решил окончательно сделать ставку на русского бразильца, и в трёх сентябрьских матчах Гильерме сделал «сухари» (хотя работы у него, справедливости ради, было не так уж и много). Его травма будет означать новые поиски первого номера, которые, по правде говоря, сильно затянулись после ухода Акинфеева.

Последний тур Гильерме пропустил из-за дисквалификации. Хочется верить, что вынужденный перерыв пошёл ему на пользу, и он успеет восстановиться к играм сборной.

Таким образом, из потерь команды по разным причинам уже можно составить символическую сборную.

Символическая сборная выбывших «сборников», версия Nevasport: Гильерме – Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Станислав Магкеев, Илья Самошников – Роман Зобнин, Денис Глушаков – Алексей Ионов, Александр Головин, Денис Черышев – Артём Дзюба.

Сборная России сыграет в октябре со Словакией (8 октября, Казань) и Словенией (11 октября, Марибор).