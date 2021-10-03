Главный тренер «Зенита» Сергей Семак был недоволен вопросом по поводу связи клуба с «Сочи». В сегодняшней встрече десятого тура РПЛ сине-бело-голубые уступили сочинцам дома (1:2), потерпев первое поражение в РПЛ в сезоне. На пресс-конференции один из журналистов спросил, как тренер относится разговорам о том, что «Сочи» — фарм-клуб «Зенита».

«Люди, которые говорят так, не хотят ничего понимать и слышать. Мне без разницы, что считают такие люди», — приводит «Спорт-Экспресс» ответ Семака.

Поражение «Зенита» от «Сочи» стало первым в истории. До сегодняшнего дня клубы провели четыре матча, во всех петербуржцы одержали победы.

На данный момент в составе «Сочи» выступают шесть экс-игроков «Зенита»: Николай Заболотный, Эмануэль Маммана, Данила Прохин, Кристиан Нобоа, Ибрагим Цаллагов и Артур Юсупов.