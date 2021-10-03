Матч десятого тура чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Спартаком» стартовал чуть позднее назначенного срока по необычной причине. Прямо на газоне «Ахмат Арены» был замечен большой мотылёк. Капитан «Спартака» Георгий Джикия аккуратно поднял его руками и унёс за пределы поля, где насекомое принял один из сотрудников арены.

«Спартак» одержал в матче победу со счётом 1:0. Единственный мяч провёл Александр Соболев в концовке первого тайма. Это первый гол участника Евро-2020 с игры в нынешнем сезоне. До этого Соболев отличился только с пенальти в игре с «Крыльями Советов».

«Спартак» после победы поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 16 очками.