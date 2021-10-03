Сборная Португалии стала чемпионом мира по мини-футболу-2021. В финальном матче португальцы обыграли предыдущих чемпионов — сборную Аргентины — со счётом 2:1.

На 15-й минуте португальский футболист Пани Варела открыл счёт. Во втором тайме на 28-й минуте он оформил дубль. Менее чем через минуту Клаудиньо отыграл один мяч, но на большее аргентинцев не хватило.

Ранее бронзу турнира, прошедшего в Литве, завоевала Бразилия, победившая в матче за третье место Казахстан — 4:2. Сборная России вылетела в четвертьфинале от Аргентины, проиграв ей по пенальти (1:1, пенальти 4:5). На предыдущем чемпионате мира-2016 россияне встречались с аргентинцами в финале.

Португалия впервые в истории стала чемпионом мира по мини-футболу. Ранее ей удалось один раз завоевать бронзу — в 2000 году.