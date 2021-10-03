СКА одержал победу в матче КХЛ. «Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате России. «Реал» и «Бавария» также проиграли первые матчи в сезоне. В сборной России по футболу новая волна травм. В Англии встретились «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», а в Италии – «Аталанта» и «Милан». Россия выиграла юниорский Кубок Дэвиса. Самые интересные новости спорта 3 октября – в дайджесте Nevasport.

Рублев не мог выйти в финал турнира в Сан-Диего

Российский теннисист Андрей Рублев, являющийся пятой ракеткой мира, не смог пройти в финал турнира в Сан-Диего. Он проиграл на стадии полуфинала 28-й ракетке мира, британцу Кэмерону Норри.

На Australian Open могут не допустить Джоковича и Медведева. Дело в прививке от коронавируса

Организаторы Australian Open-2020 и других теннисных турниров в Австралии ведут переговоры с местными властями об условиях въезда в страну участников соревнований. Местные СМИ сообщают, что одним из таких условий станет обязательная вакцинация всех, кто приедет в страну.

На совете World Athletics в ноябре обсудят ситуацию в российской легкой атлетике

Совет международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) проведет очередное заседание. На нем глава рабочей группы по восстановлению статуса Всероссийской федерации легкой атлетики Руне Андерсен представит свой отчет.

Самошников пропустит первый этап подготовки к отборочным матчам сборной России

Защитник «Рубина» Илья Самошников, который получил травму в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги, против «Нижнего Новгорода», не примет участие в первом этапе подготовительного сбора национальной команды в Новогорске.

Ионов не сможет помочь сборной России из-за травмы

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов пропустит октябрьские матчи сборной России, которые пройдут в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 из-за травмы.

«ПСЖ» впервые проиграл с Месси в составе

«ПСЖ» потерял первые очки в чемпионате Франции сезона-2021/22. В матче девятого тура парижане уступили «Ренну» со счётом 0:2.

Россия выиграла юниорский Кубок Дэвиса

Сборная России стала победителем юниорского Кубка Дэвиса. В 1/4 финала турнира российская команда победила сборную Канады, в полуфинале — Аргентину, а в финале- Францию.

Гол и пас Головина помогли «Монако» разгромить «Бордо»

«Монако» разгромил «Бордо» в матче девятого тура чемпионата Франции по футболу — 3:0.

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, уступив дома «Сочи»

«Зенит» впервые проиграл в чемпионате России сезона-2021/22. В домашней игре десятого тура РПЛ сине-бело-голубые уступили на своём поле «Сочи» — 1:2.

СКА всухую обыграл «Нефтехимик»

СКА обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2:0.

«Реал» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Эспаньолу»

«Эспаньол» обыграл «Реал» в матче восьмого тура чемпионата Испании — 2:1.

Головин выбыл из-за травмы: у сборной России очередная потеря

Полузащитник «Монако» Александр Головин не примет участия в матчах сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли результативную ничью

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче седьмого тура чемпионата Англии — 2:2. Все четыре мяча были забиты во втором тайме.

«Бавария» уступила аутсайдеру бундеслиги, потерпев первое поражение в сезоне

«Бавария» проиграла «Айнтрахту» в домашнем матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу — 1:2.

«Ростов» выиграл у «Локомотива» и покинул последнее место в РПЛ

«Ростов» одержал волевую победу в матче десятого тура чемпионата России по футболу против «Локомотива» — 2:1.

«Спартак» победил «Ахмат», Соболев впервые в сезоне забил с игры

«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче десятого тура чемпионата России по футболу — 1:0. Единственный мяч провёл Александр Соболев на 41-й минуте.

«Фиорентина» с Кокориным проиграла «Наполи» Спаллетти

«Фиорентина» проиграла «Наполи» в домашнем матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Португалия стала чемпионом мира по мини-футболу

Сборная Португалии стала чемпионом мира по мини-футболу-2021. В финальном матче португальцы обыграли предыдущих чемпионов — сборную Аргентины — со счётом 2:1.

«Аталанта» проиграла «Милану», Миранчук в четвертый раз подряд остался в запасе

«Милан» обыграл «Аталанту» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу — 3:2. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе в четвёртом матче подряд.