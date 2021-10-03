Юношеская сборная России по волейболу. Фото:Спорт день за днем твиттер ВФВ

Юношеская сборная России по волейболу. Фото:Спорт день за днем твиттер ВФВ

Сборная России не смогла стать чемпионом мира по волейболу среди молодёжных команд. В финальном матче россияне в трёх сетах уступили Италии со счётом 19:25, 22:25, 20:25.

Бронзовую медаль взяла сборная Польши, переигравшая в трёх сетах Аргентину.

Сборная Италии впервые в истории выиграла молодёжный ЧМ. Ранее в активе команды было четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. На счету сборной России — рекордные шесть побед на молодежных чемпионатах мира. Кроме того, россияне взяли три серебряные и две бронзовые награды.

Отметим, что 30 сентября в финале юниорского ЧМ среди девушек также встретились команды России и Италии. Российские девушки одержали победу в трёх сетах — 25:16, 25:17, 25:20.