«Милан» обыграл «Аталанту» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу — 3:2. Счёт «россонери» открыли уже на первой минуте — отличился Давиде Калабриа. За две минуты до перерыва Сандро Тонали увеличил преимущество «Милана», а на 78-й минуте Рафаэль Леау довёл счёт до крупного.

«Аталанта» смогла уйти от разгрома. На 86-й минуте Дуван Сапата реализовал пенальти, а на четвёртой добавленной ассистировал Марко Пашаличу. Экс-хавбек «Спартака» забил второй мяч команды, но этого не хватило, чтобы спасти игру.

Отметим, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе в четвёртом матче подряд. Хавбек был вызван в сборную России для подготовки к матчам отборочного турнира ЧМ-2022.

Команды играли в следующих составах:

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Демираль (Копмейнерс, 46), Паломино, Дзаппакоста, Де Рон, Фройлер (Пашалич, 87), Мехле (Мюриэль, 56), Малиновский (Иличич, 56), Пессина (Песселья, 24), Сапата.

«Милан»: Маньян, Калабриа, Кьер, Томори, Эрнандес (Балло Туре, 80), Кесси, Тонали (Беннасер, 80), Салемакерс, Диас (Мессиас, 74), Леау (Пеллегр, 90), Ребич.

«Милан» в таблице серии A идёт на втором месте с шестью победами и одной ничьей в семи играх. Лидирует «Наполи», который ещё не терял очков. «Аталанта» занимает восьмое место, имея в активе 11 баллов.