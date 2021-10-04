Комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением об эпизоде с удалением нападающего «Зенита» Сердана Азмуна в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи». Матч закончился со счетом 1:2 в пользу гостей.
Орлов считает, что умысел Азмуна был в том, чтобы забить гол, а не нанести травму. Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев, хотел отбить мяч. Оба не попали по снаряду и врезались друг в друга. Комментатор полагает, что красная карточка – слишком серьезное наказание.
«Когда игрок отрывает две ноги от земли и влетает – это бездумное поведение. Ну желтая карточка», – прокомментировал эпизод Орлов. Комментатор добавил, что Джанаев не получил травму и продолжил играть. Значит, желтой карточки, по мнению Орлова. было достаточно.
«Зенит» – лидер чемпионата. Команда набрала 23 очка и оторвалась от ближайшего преследователя – «Динамо», на 4 балла.
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