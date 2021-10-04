Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб занимается выяснением обстоятельств эпизода с избиением фанатов красно-белых в Грозном.

После матча появилась информация о том, что на встрече 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Спартаком» были избиты два болельщика гостей. По информации Telegram-канала «Выездные заметки», били их люди с нашивкой на форме «Полк А.А. Кадырова».

Зеленов сообщил, что обстоятельства инцидента выясняются. Сотрудники пресс-службы клуба сразу после матча начали сбор информации по эпизоду. На матче находился директор по безопасности Российской Премьер-Лиги. Его присутствие должно было ускорить процесс.

В первой половине матча «Ахмат» – «Спартак» единственный во встрече гол забил нападающий красно-белых Александр Соболев.