Министерство здравоохранения Катара разместило заявление о том, что в силу вступили новые поправки в части борьбы с коронавирусом для въезжающих в страну граждан. В частности, с 6 октября в государстве будут признаваться вакцины «Спутник-V» и Sinopharm.

Привитым этими препаратами гражданам можно будет въезжать в страну, но надо будет подтвердить наличие антител. В списке одобренных в Катаре вакцин – Pfzer, SpikeVax, AstraZeneca, Jansen.

Граждане, которые получали прививку не в Катаре, обязаны предоставить оригинал сертификата на английском и арабском языках.

В 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. Отборочные матчи с участием сборной России по футболу пройдут 8 и 11 октября. Национальная команды встретится со командами Словакии и Словении. Сейчас команда Карпина идет на втором месте в группе H. Лидирует Хорватия.