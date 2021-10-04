Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о том, как далеко пойдет с разбирательством в отношении судейства на ОИ-2022 в Токио, и почему Дина и Арина Аверины поедут на Игры-2024 в Париже.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье, а Арина Аверина осталась за пределами тройки призеров – она стала четвертой. Ирина Винер-Усманова назвала судейство несправедливым. В числе рефери была россиянка Наталья Кузьмина.

«По поводу судейства – нашу ставленницу, как сказал Владимир Владимирович, отозвали», – сказала Винер. Наталья Кузьмина сказала, что с Россией ее ничего не связывает. Судья планирует уехать в Америку к дочери.

По поводу сестер Авериных, Винер сказала, что девушки могут выступить на Олимпиаде в 2024 году.

«Ни одна, ни вторая не сделали видимых ошибок и получали очень хорошие оценки. Поэтому я думаю, что она пойдут на следующую Олимпиаду», – заявила Ирина Винер. Президент федерации художественной гимнастики считает, что девушки хорошо тренируются и еще смогут показать себя.

Напомним, летняя Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.