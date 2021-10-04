Международный консорциум журналистов-расследователей выложил в открытый доступ материал под названием «досье Пандоры». В нем находится информация о возможной причастности мировых лидеров и звезд к офшорным схемам. В списке фигурантов расследования есть и имя главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Испанское издание EL Pais рассказало, что во время работы на посту главного тренера «Барселоны» испанский специалист несколько лет владел счетом в банке Андорры. Источник сообщает о том, что Гвардиола спрятал 500 тысяч евро от налоговой инспекции Испании.

Источники сообщают, что в банке Андорры Гвардиола разместил гонорары, которые были получены от катарского клуба «Аль-Альхи». За команду он выступал с 2003 по 2005 год.

Хосеп Гвардиола работал с испанской «Барселоной» с 2008 по 2012 год.