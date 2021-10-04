«Даллас Старз» одержал победу над «Аризоной Койтиз» в предсезонном матче в рамках подготовки к новому сезону регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счетом 6:3.

Александр Радулов вышел в составе победителей. Он нанес два броска, получил 5 минут штрафа и закончил матч с показателем полезности «+1». Денис Гурьянов сделал один бросок, получил две минуты штрафа и показатель «-1». Голкипер Антон Худобин на лед не вышел. В команде проигравших голевой пас отдал защитник Илья Любушкин, Владислав Провольнев не отметился результативными действиями. Голкипер Иван Просветов на поле не вышел.

Еще в одном предсезонном матче «Ванкувер Кэнакс» обыграл «Виннипен Джетс» со счетом 3:2. Нападающий «Кэнакс», Василий Подколзин, провел на поле больше 10 минут. Его коэффициент полезности «-2». Вратарь «Джетс» Михаил Бердин отбил 30 бросков, а форвард Евгений Свечников отыграл 16 минут, сделал 2 броска и получил 12 минут штрафа.

Напомним, сезон НХЛ 2021/2022 начнется 13 октября.