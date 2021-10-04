Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц сравнил футбол в Российской Премьер-Лиге и Бундеслиге.

Немецкий специалист считает, что в Германии более интенсивный футбол. Шварц отдельно рассказал о плюсах РПЛ. Тренер «Динамо» считает, что в российской лиге у команд хорошо выстроена оборона.

Специалист отметил, что в защите у команд РПЛ собраны хорошие мастера. Он рассказал, что в любой игре в России можно столкнуться с квалифицированной обороной, к которой нужно найти свой подход.

«Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 19-ю очками. От лидера – «Зенита», московскую команду отделяет четыре очка. В последнем матче «Динамо» потерпело поражение от «Крыльев Советов» со счетом 0:1.