Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов не появился на тренировке команды. Он был травмирован в прошлом матче предсезонки.

24-летний голкипер получил повреждение нижней части тела по ходу матча предсезонки против «Филадельфии». Встреча завершилась со счетом 1:3. Самсонов сделал 28 сейвов за матч и смог отразить восемь из девяти буллитов. Это первый полноценный матч, в котором голкипер вышел на лед.

«Вашингтон» выбрал Самсонова в первом раунде под 22-м номером. Соглашение рассчитано на год. Заработная плата голкипера составит 2 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Самсонов вышел на лед в 19-ти матчах. Голкипер имеет более 90 процентов отраженных бросков и коэффициент надежности 2,69. В плей-офф Илья провел три встречи. Команда уступила во всех матчах.