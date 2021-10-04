Защитник клуба «Боруссия» из Менхенгладбаха Лука Нец рассказал, что получал предложение о переходе в «Манчестер Сити». 18-летний спортсмен сообщил, три три года назад отказался от «бессмысленного» трансфера в клуб Английской Премьер-Лиги.

«Я думаю, что это глупость – переходить в «Ман Сити» в таком юном возрасте», – заявил Лука. Он добавил, что если бы получил предложение сейчас, то тоже отказался от него.

Защитник «Боруссии» рассказал, что у него есть четкий план развития. Он считает, что пока ему рано переходить в Премьер-лигу. Для Луки Неца, в данный момент, важно выходить на поле за свою команду, набираться опыта и планомерно развиваться.

Нец – один из лучших молодых игроков в Бундеслиге. Он впервые вышел на поле в матче высшей лиги в январе.