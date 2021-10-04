Отголоски Олимпиады в Токио все ещё долетают до зрителей. Очередной конфликт в художественной гимнастике, очередной скандал Винер с громкими словами и возвращение к проигрышу сестёр Авериных на японском ковре.

На этот раз под раздачу попал олимпийский чемпион Артур Далалоян, который ответил на вопрос, честно ли было награждать Дину Аверину наравне с чемпионами игр, а Арину Аверину — наравне с призёрами, если в Токио они показали другие результаты.

Вот полная цитата Артура Далалояна в нашумевшем интервью «Спорт-Экспрессу»:

Ирина Винер-Усманова достаточно жёстко отреагировала на это высказывание: «В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них. Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину — справедливо, то почему кто-то с этим спорит?».

Сторону Винер в этом конфликте заняли представители Госдумы Светлана Журова, Ирина Роднина и Дмитрий Свищев, а также двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2008 по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков. Все они едва ли не в один голос назвали высказывание Далалояна некорректным и защитили сестёр Авериных.

Высказывание Голоцуцкова вообще выбивается из колеи. «Если вообще об этом разговаривать, то почему у нас в стране олимпийские чемпионы отделяются от олимпийских призёров? Что, призёры меньше тренируются, меньше тратят времени в зале? Может быть, у них меньше нагрузка?«, — отметил экс-спортсмен.

Но если руководствоваться этим правилом, то машины нужно давать не только призёрам и победителям Олимпиады, а тем, кто на неё и не попал, потому что огромное количество спортсменов подвергается сопоставимым титаническим нагрузкам. На Олимпиаду-2022 смогут поехать максимум три фигуристки из группы Этери Тутберидзе, но это не значит, что все остальные девочки меньше тренируются или испытывают меньшие нагрузки. Все дело в соревнованиях, на которых ты показываешь определённый результат, справляешься с собой, своим волнением и нервами.

Казалось бы, Далалоян в этой ситуации остался в меньшинстве и его мнения никто не поддержал, однако внезапно на сторону гимнаста встала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская. По её мнению, каждый должен получать по своим заслугам, хотя все медалисты Олимпийских игр являются героями.

«Но их нужно как-то разграничивать. Золото есть золото. Я работаю на одной базе с гимнастами. Они очень хорошие ребята и уж точно не дураки. Они очень серьёзные труженики«, — отметила Покровская, добавив, что в такой ситуации она полностью на стороне Далалояна и не понимает, за что его можно оскорбить.

«Более того, уверена, Далалоян сказал не только за себя, но и за многих спортсменов. Так нельзя», – сказала Покровская.

Главное же в том, что наверняка самим гимнасткам не особо нравится находиться в данной ситуации. Да, к художественной гимнастике теперь приковано много внимания, но когда вспыхивает скандал за скандалом, спорт и самих спортсменок это не красит, вряд ли как-то развивает. Да и Далалоян скандал не провоцировал, а просто аккуратно высказал честное мнение, ответив на каверзный вопрос журналиста.