COVID-19 бьет все антирекорды в России. В стране за сутки выявлено 25 781 человек, инфицированных коронавирусом. Всего за время пандемии в России заболели более 7 миллионов граждан. Специалисты провели более 193 миллионов тестов на коронавирус.

Тем временем ученые пытаются найти лекарство от злополучного вируса и его новых модификаций. Коронавирус сегодня постоянно меняет свою форму. Большинство лекарств теряют свою эффективность, а осложнения после коронавируса становятся более тяжелыми.

Американская фармацевтическая компания Merc заявила об успешном завершении клинических испытаний экспериментального препарата «Молнупиравир» для лечения COVID-19. Компания планирует в кратчайшие сроки получить от властей США и других стран мира лицензию на начало продаж препарата. Если они добьются своего, это будут первые в мире таблетки, которые борются с болезнью, а не снижают риск заражения, как прививка от коронавируса.

«Молнуправир» изначально разрабатывался как препарат для лечения гриппа. Он встраивается в РНК вируса и вызывает мутации до состояния, когда он уже не может действовать на организм.

Merck сообщает, что испытания препарата показали высокую эффективность. Он снижает вероятность госпитализации или смерти от COVID-19 в два раза. В исследовании принимали участие взрослые, которых врачи относят к категории граждан, подверженных риску тяжелого течения болезни: люди с лишним весом, диабетом или болезнями сердца.

Роспотребнадзор также пытается помочь миру победить коронавирус. В ведомстве занялись исследованием российских летучих мышей.

Руководитель группы геномики и постгеномных технологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская рассказала, что у летучих мышей в России не нашли коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-29. Однако у них были обнаружены другие варианты инфекции.

Были протестированы образцы примерно 200 летучих мышей. Искали вирусы, очень похожие на SARS-CoV-2, но ничего не нашли, сказала Сперанская.

Ученая напомнила, что в природе помимо коронавируса, вызывающего ковид, встречаются и другие. Они пока мало изучены.

Ранее глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу сообщил, что в будущем мир столкнется с новым вирусом. Его характеристики пока никому неизвестны. Он может появиться в любом месте земного шара и в любое время.