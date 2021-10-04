Экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп получит специальное приглашение на теннисный турнир ВТБ Кубок Кремля.

Теннисистка получит Wild card – право на участие в турнире без прохождения отбора. Такие приглашения присылают именитым спортсменам для повышения уровня соревнований.

Двукратная победительница турниров Большого шлема, 17-й номер мирового рейтинга Халеп брала Кубок Кремля в 2013 году.

«Я очень жду возможности сыграть в Москве. Хочу закончить сезон на высоком уровне, и Кубок Кремля – отличный турнир для добавления в свой календарь», – заявила Симона. Спортсменка добавила, что рада приехать и выступить перед болельщиками из России.

ВТБ Кубок Кремля пройдет в Москве с 16 по 24 октября.